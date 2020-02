Die Black Panthers Bochum haben am Samstag in Erkrath das Maximalergebnis eingefahren und mit zwei Siegen Platz vier in der Regionalliga-Tabelle erobert.

Im ersten Spiel gegen die DJK Holzbüttgen 2 kassierten die Panther bereits in der zweiten Minute das erste Gegentor, doch Tom Kleiner stellte 120 Sekunden später mit seinem Treffer zum 1:1 den Ausgleich her.

In einem sehr ausgeglichenen Spiel gelang Sascha Großmann in der letzten Minute des zweiten Drittels die erstmalige Führung der Panther.

Die DJK nutzte eine 5:4-Überzahl aufgrund einer Panthers-Strafzeit in der 35. Minute zum Ausgleich, doch Patrick Heuers Treffer zur erneuten Panther-Führung in der 42. Minute nach feiner Vorarbeit durch Isabella Glogger hatte die DJK nichts mehr entgegenzusetzen.

Endergebnis: Black Panthers Bochum – DJK Holzbüttgen 2 3:2 (1:1 , 1:0 , 1:1)

Tore: Tom Kleiner (1x), Sascha Großmann (1x), Patrick Heuer (1x)

Assists: Leander Holtz (1x), Holm Heistermann (1x), Isabella Glogger (1x)

In der zweiten Begegnung ging es nicht nur um drei Punkte, sondern auch ein wenig darum, die 6:12-Niederlage aus dem Hinspiel auszulöschen.

Die Panther starteten mit Blaulicht in die Begegnung und lagen bis zur zweiten Pause nach Treffern von Holm Heistermann, Samuel Keussen und Tom Kleiner (2x) bereits mit 4:0 vorne.

Mit Beginn des dritten Drittels fanden auch die Füchse zurück ins Spiel. Eine Panther-Strafzeit führte zum ersten Füchse-Treffer in der 34. Minute, gefolgt vom 2:4 vier Minuten später. Bereits 30 Sekunden später lag das Momentum nach einer Füchse-Strafzeit wieder in Bochumer Händen. Nach nur 35 Sekunden Überzahl fand Bertam Wagner die Lücke in der Füchseabwehr und erhöhte für die Panther auf 5:2. Mülheim drehte in der Schlussphase der Begegnung weiter auf, doch die beiden Treffer in der 39. Minute und 34 Sekunden vor Schluss kamen zu spät, um den Sieg der Black Panthers Bochum zu verhindern.

Endergebnis: Black Panthers Bochum – Dümptener Füchse 2 5:4 (2:0 , 2:0 , 1:4)

Tore: Tom Kleiner (2x), Holm Heistermann (1x), Samuel Keussen (1x), Bertram Wagner (1x)

Assists: Patrick Heuer (2x), Leander Holtz (1x), Samuel Keussen (1x)

Ein Fazit:

Die Black Panthers Bochum sind endgültig in der Regionalliga NRW angekommen.

Drei Siege in den letzten vier Spielen haben das Team der Stunde den verdienten vierten Platz gebracht, so dass die Panther mit breiter Brust am 8.3.2020 zum Saisonfinale nach Bonn fahren werden, um auch dort gegen die heimischen Dragons und den ASV Köln zu punkten.