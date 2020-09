+++ Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte - Das ist der neue, traditionsreiche LFC! +++

⏳Viele Jahre musste die LFC-Familie auf eine neue Spielstätte warten, letzten Freitag war es dann endlich soweit.

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch übergab uns den so herbeigesehnten neuen Kunstrastenplatz an der Havkenscheider Str. .

📗Damit öffnete Herr Eiskirch nicht nur ein neues Kapitel in der Geschichte unseres LFC, er verband die

zahlreichen Ereignisse gar zu einem gemeinsamen und ganz neuen Buch.

🙏 Unseren Pionieren und Ehrenmitgliedern Karl Kosel & Winfried Korneffel oblag es, den ersten Anstoß, Faceoff / Draw und Tee off für die drei Abteilungen Fußball, Lacrosse & DiscGolf auszuführen.

🧭 Sie übergaben dabei aber nicht den "Staffelstab" an eine neue Generation von LFClern & LFClerinnen, sie ‹sind› weiterhin wichtige Säulen und Kompass eben jenes neuen & traditionsreichen LFCs.

↪️ Wir werden in der kommenden Zeit die sich im obigen Foto befindenen Geschichten erzählen, die den LFC Laer 1906 so ausmachen.💚

❓Bis dahin stellen wir Dir gerne eine Frage:

Was siehst 'Du' alles im Foto, das den LFC ausmacht?

Wir sind LFC

Wir sind Laer

Photo Credit: LFC / Heiko Broska