Am kommenden Sonntag (08.03.2020) steht die letzte Regionalligatour 2019/2020 auf dem Reiseplan der Black Panthers Bochum. In Bonn geht es gegen die beiden Topteams ASV Köln und SSF Dragons Bonn 2. Beide Gegner stehen punktgleich und nur durch das Torverhältnis getrennt an der Tabellenspitze.

Die Panther können ohne großen Druck in die Begegnungen starten. Das Problem des „Siegen-Müssens“ haben sowohl die Kölner als auch die Bonner. Denn wer gegen die Panther Punkte liegen lässt, hat die schlechteren Karten für das abschließende Spiel gegeneinander.

Auch wenn die Bochumer in beiden Spielen als Außenseiter anzusehen sind, möchte das Team den erfolgreichen Weg nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen fortsetzen. Mit weiteren Punktgewinnen wäre auch noch Platz 3 für die Panther möglich. Und dass die Mannschaft gegen die großen Gegner gewinnen kann, hat sie beim 5:3-Sieg gegen den ASV Köln in deren Halle bewiesen.

Die Hinspiel-Ergebnisse:

07.12.2019 Black Panthers Bochum – SSF Dragons Bonn 2 0:6 (0:1 , 0:2 , 0:3)

26.01.2020 ASV Köln – Black Panthers Bochum 3:5 (1:3 , 0:1 , 2:1)

Die Spieltermine:

08.03.2020, 10.00 Uhr: Black Panthers Bochum – ASV Köln

08.03.2020, 12.00 Uhr: SSF Dragons Bonn 2 – Black Panthers Bochum

08.03.2020, 14.00 Uhr: SSF Dragons Bonn 2 – ASV Köln

Der Spielort:

Sportpark Nord

Kölnstraße 250

53117 Bonn