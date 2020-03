Am kommenden Sonntag (15.03.2020) trägt auch die zweite Mannschaft der Black Panthers Bochum ihre letzten Saisonspiele in der Floorball-Verbandsliga NRW aus. Gegner in Köln sind die SG Roxel-Steinfurt und BTG Teutonia Bielefeld.

Gegen den wahrscheinlichen Meister aus dem Münsterland und gegen die Ostwestfalen stehen für das neuformierte Panther-Team nicht unbedingt Punktgewinne ganz oben auf der To Do-Liste, würden aber dankend mitgenommen, falls sich die Chancen bieten. Vielmehr geht es darum, das Spielsystem weiter zu verbessern um jetzt schon die ersten Schritte in Richtung erfolgreiche Saison 2020/2021 zu absolvieren.

Die Hinspiel-Ergebnisse:

23.11.2019 Black Panthers Bochum 2 – SG Roxel-Steinfurt 3:9 (0:4 , 2:2 , 1:3)

14.12.2019 BTG Teutonia Bielefeld – Black Panthers Bochum 2 5:3 (2:1 , 2:1 , 1:1)

Die Spieltermine:

15.03.2020, 10.00 Uhr: SG Roxel-Steinfurt – Black Panthers Bochum 2

15.03.2020, 13.00 Uhr: Black Panthers Bochum 2 – BTG Teutonia Bielefeld

Der Spielort:

ASV-Halle

Olympiaweg 3

50933 Köln