Bei den VfL SparkassenStars läuft die Planung für die kommende Saison. Dabei können sich die Basketballer auf ein neues und doch bekanntes Gesicht freuen. Lars Kamp bleibt den Bochumern für ein weiteres Jahr erhalten. Neuzugang Niklas Geske ist auch kein unbekanntes Gesicht.

Niklas Geske kehrt zurück nach Bochum



Mit Niklas Geske wechselt ein Spieler in die Rundsporthalle, der bereits BBL-Erfahrung hat. Der Point Guard wechselt vom ProA-Verein Phoenix Hagen nach Bochum. Der bedeutendste Wurf des gebürtigen Dortmunders war am 17. Januar 2015, als Geske von der Mittellinie aus für Phoenix Hagen gegen Medi Bayreuth den Siegtreffer mit der Schlusssirene warf. Finanzvorstand Hans-Peter Diehr begrüßt die Entscheidung von Geske: „Wir sind sehr glücklich, dass er sich für eine Rückkehr nach Bochum entschieden hat. Es unterstreicht die Entwicklung und das Ansehen unseres Standortes.“

Lars Kamp bleibt ein SparkassenStar



Die Zusammenarbeit zwischen Lars Kamp und Headcoach Felix Banobre klappt. Sonst wäre der 24-Jährige Shooting Guard nicht zu Beginn der letzten Saison vom SC Rist Wedel an den Stadionring gekommen. Nach seiner Verletzungspause hat Kamp Akzente gesetzt, die zum Klassenerhalt beigetragen haben. „Lars ist zudem ein Spieler der sehr viel richtig macht auf dem Feld, was nicht auf dem Statistikbogen auftaucht. Seine Weiterverpflichtung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg eine starke Mannschaft zu bauen. Wir sind sehr froh, dass er sich in Bochum sehr wohl fühlt und mit uns die gesteckten Ziele erreichen will. Er ist mit Sicherheit einer der besten deutschen Guards in der ProB.“ so Finanzvorstand Hans Peter Diehr zur Vertragsverlängerung.

VfL SparkassenStars Bochum 2020/2021



Bleibt:

Felix Banobre (HC), Marius Behr, Niklas Bilski, Ben Böther, Marco Buljevic, Lars Kamp, Petar Topalski (AC), Jo Lam Vuong (AC)

Abgänge:

Florian Wendeler

Zugänge:

Niklas Geske