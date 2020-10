In der Bochumer Rundsporthalla hat für die VfL SparkassenStars das letzte Testspiel gegen Phoenix Hagen angestanden. Hier hat sich der Klassenunterschied deutlich gezeigt.



Für zwei Spieler ist es an diesem Abend ein besonderes Spiel in der Rundsporthalle gewesen. Niklas Geske wechselte von Phoenix Hagen an den Stadionring. Zach Haney hingegen hat es von Bochum nach Hagen verschlagen.

Doch der sportliche Teil zeigte den bochumern, die um den Aufstieg mitspielen wollen, was geleistet werden muss, um in der ProA zu bestehen. Man muss unter dem Korb deutlicher in ein körperliches Spiel gehen und auch im Angriff auf Tempo setzen. Das können die Hagener, die ebenfalls Austiegsambitionen in die erste Liga, easyCredit BBL, haben.

Niederlage gegen Phoenix Hagen



Dass die Bochumer dieses Level spielen können, haben sie im letzten Testspiel gegen die Uni Baskets Paderborn gezeigt. In diesem Spiel gegen die in der ProA spielenden Paderborner haben sich die SparkassenStars souverän mit 97:74 durchgesetzt. Gegen Phoenix hingegen muss sich die Mannschaft von Felix Banobre mit 84:97 geschlagen geben.

Das hat unter anderem an dem Tempo der Gäste gelegen, die sich vergangene Woche beim REWE Cup mit drei BBL-Teams gemessen hatten und daraus gelernt hatten. Für die Bochumer gilt stattdessen: Das System von Coach Banobre verinnerlichen und die Fehler abstellen.