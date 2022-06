Die Mitmach-Aktion "Fit im Park - Sport für alle" bietet vier Wochen lang jede Menge Sport, Spaß und Abwechslung. Von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 24. Juli, zeigen Bochumer Sportvereine wieder die Vielfalt des Sports auf zehn Park- und Grünflächen der Stadt. Es gibt Bewegungsangebote im Capoeira, Zumba, Tanzen, Kung Fu, Nordic Walking, Cardio Boxing und viele mehr. Dazu gibt es diverse Gesundheitssportangebote und viel Neues für Kinder und Jugendliche, etwa ein Mini-Ninja-Parcours, Lacrosse, oder Zirkeltraining. Ob jung oder alt, Fit oder mit „viel Luft nach oben“ – alle sind zum Mitmachen eingeladen.

„Wir freuen uns auf ‚Fit im Park‘ und die vielen tollen Sportangebote!“, sagt Gabriela Schäfer, die Vorsitzende des Stadtsportbundes Bochum (SSB). „Ich finde es klasse, dass so viele Sportvereine die Gelegenheit nutzen und zeigen, was sie ‚drauf’ haben, und so viele Übungsleiter und Übungsleiterinnen ihre Expertise zur Verfügung stellen. Mit über 200 Sport- und Bewegungsangeboten stellen wir in diesem Jahr sogar einen neuen Rekord auf.“ Fit im Park ist ein Kooperationsprojekt des SSB und der Stadt Bochum. Es wird unterstützt durch den Landessportbund NRW sowie die AOK Nordwest und ist Teil der landesweiten Initiative Sport im Park.

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Eine Motivation könnte das Gewinnspiel sein. Für jede Teilnahme gibt es einen Punkt, der in einer Bonuskarte eingetragen wird. Bei drei erfolgreich absolvierten Bewegungsangeboten und also mindestens drei Punkten kann die Bonuskarte an den SSB gesendet werden. „Die Einsender nehmen dann an unserem Gewinnspiel teil“, sagen die Projektverantwortlichen Anke Tüselmann und Hendrik Straub vom SSB. „Im Lostopf sind eine Familienkarte für den Tierpark, Theaterkarten fürs Bochumer Schauspielhaus, Karten fürs Bergbaumuseum und vieles mehr.“ Die Bonuskarte ist in der SSB-Geschäftsstelle, Westring 32, oder bei den Fit-in-Park-Angeboten erhältlich.

Eine Übersicht gibt es auf: www.sport-in-bochum.de. Außerdem kann man sich über Instagram auf dem Laufenden halten: @fitimparkbochum