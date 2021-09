Die Hiobsbotschaft platzte mitten in die Vorfreude auf das Spiel beim FC Bayern: Simon Zoller hat sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der Stürmer wird jetzt operiert und danach seine Reha beginnen. Er wird damit mehrere Monate ausfallen.

„Das ist natürlich sehr bitter“, kommentierte VfL-Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz, die schwere Verletzung. „Simon ist ein wesentlicher Faktor in unserem Spiel und hat sich auch in dieser Saison in sehr guter Form präsentiert. Wir wünschen ihm viel Kraft, werden ihn bestmöglich unterstützen und freuen uns bereits jetzt auf seine Rückkehr.“

Zoller ist eine der erfahrenen Schlüsselfiguren im Aufstiegsteam und nicht nur aufgrund seiner Torgefahr, sondern auch als laufstarker Spieler im Bochumer Pressing fast unverzichtbar.