Wenn am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr der 12. AOK-Firmenlauf am Kemnader See startet, können die Bochumer auf der rund 5,5 Kilometer langen Strecke Teamgeist beweisen. „Wir wollen die Menschen aus Bochum und Umgebung gemeinsam in Bewegung bringen - für mehr Fitness, Ausdauer und Teamgeist. Denn wenn Kollegen gemeinsam laufen, sorgt das für Spaß und ein gesundes Betriebsklima“, sagt Hermann-Josef Lemke Bochem, Teamleiter Prävention bei der AOK Nordwest.

Die Botschaft des Laufes ist eindeutig: Spaß am Laufen mit den Kollegen und das gemeinsame Erfolgserlebnis mit dem Firmenchef feiern. Mit dieser Idee der Firmenläufe möchte die AOK Nordwest die Menschen zu einer gesunden Lebensweise motivieren. Denn die Zahl der Übergewichtigen nimmt in Deutschland weiterhin zu: Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind heute 62 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen übergewichtig. Fast jeder fünfte Erwachsene ist inzwischen stark übergewichtig (adipös). Zu wenig Bewegung im Alltag, kein Sport, Stress und zu wenig Schlaf sorgen dafür, dass sich der Kalorienüberschuss als Fett im Körper ablagert. „Wer sich regelmäßig für eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegt, tut nicht nur etwas für Herz, Muskeln und Gelenke, sondern kann auch den persönlichen Stresslevel nachweislich senken“, wirbt Lemke-Bochem für regelmäßige Bewegung und eine gesunde Lebensführung.

Teilnehmerfeld wächst

Beim Start am 25. Juni können 3.500 Läufer aus Bochum und Umgebung antreten. Seit der Geburtsstunde des AOK-Firmenlaufs Bochum im Jahr 2008 hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verzehnfacht. Lemke-Bochem berichtet, dass sich immer mehr große Bochumer Unternehmen für den Lauf entscheiden und sich den Termin schon fest vorgemerkt haben. „Das spricht für das positive Image des AOK-Firmenlaufs hier in Bochum“, meint Lemke-Bochem.

Ankommen ist das Ziel

Schon in der Vorbereitungsphase setzt der Lauf in den Unternehmen neue Kräfte frei. Gemeinsam mit den Kollegen wird trainiert, das Bewusstsein für die eigene Gesundheit gesteigert. Die 5,5 Kilometer lange Laufstrecke ist sowohl für Hobbysportler als auch für Laufanfänger geeignet. „Ankommen ohne Zeitdruck ist das primäre Ziel. Der Spaß an der gemeinsamen Bewegung mit den Kollegen und der Teamgeist stehen im Vordergrund. Laufen für ein gesundes Betriebsklima ist das Motto“, sagt Lemke-Bochem. Jana Hartmann, ehemalige Deutsche Meisterin und WM-Teilnehmerin über 800 Meter, ist erneut die Laufbotschafterin und wird Bochums Firmen rechtzeitig vorbereiten. „Immer mehr Bochumer Firmen entscheiden sich bewusst für die Teilnahme am AOK-Firmenlauf. Sie schätzen die familiäre Atmosphäre und die einzigartige Laufkulisse des beliebten Lauf-events“, sagt Hartmann.

Teambuilding wird großgeschrieben

Der Spaß an der gemeinsamen Aktivität steht im Vordergrund. Wer seine Lesitung dennoch messen möchte, kann online Ergebnislisten mit den entsprechenden Zeiten einsehen. Wertungen gibt es in verschiedenen Kategorien: die schnellsten drei Männer und Frauen, die teilnehmerstärkste Firma und die stimmungsvollste Fan-Gruppe. „Teambuilding wird in Bochums Firmen großgeschrieben. Viele Firmen bereiten sich jetzt schon gemeinsam auf das große Laufevent vor“, sagt Upletics-Geschäftsführer und Veranstalter Marcus Hoselmann.

Die Rahmenbedingungen sind wie immer optimal. Gelaufen wird auf der Bochumer Seite des Kemnader Sees. Am Ende des Feldes gehen die Walker auf die Strecke. Der großzügige Zielbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe des Freizeitbades Kemnade und der angrenzenden Parkplätze. Für die traditionelle After Run-Party geht es ab 20 Uhr ins benachbarte blue:beach. Informationen Anmelden können sich die Teams ab Mittwoch, 29. Januar.

Unter www.aok-firmenlauf-bochum.de finden Interessierte alle Informationen rund um den Lauf.

Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 4. Juni oder bei Erreichen des Limits von 3.500 Läufern.

Die Startgebühr beträgt 19 Euro.

Ein Teil der Startgebühren wird an den gemeinnützigen Verein Kinderlachen für ein Bochumer Hilfsprojekt gespendet. So wird nicht nur für das Betriebsklima und die eigene Gesundheit, sondern zusätzlich für den guten Zweck gelaufen. Information