Der vierte Spieltag in der 2. Barmer Basketball Bundesliga ProB Nord haben die VfL SparkassenStars Bochum in der Rundsporthalle absolviert. Im Spiel gegen die WWU Baskets Münster waren keine Zuschauer zugelassen. Das Geisterspiel konnten die Bochumer mit 84:71 für sich entscheiden.



Normalerweise ist die Bochumer Rundsporthalle gut besucht, wenn die VfL SparkassenStars Bochum ein Heimspiel bestreiten. Doch in diesem Monat müssen die Teams aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer spielen. So sind auch die WWU Baskets Münster ohne Fans angereist. Im Kader der Bochumer gibt es mit Julian Jasinski einen Rückkehrer. Er ist aus Miasta Szkła Krosno, Polen, zurück in die Rundsporthalle gekommen.

Im ersten Viertel zeigte sich, dass die SparkassenStars temporeich spielen werden und auf die Dreier-Würfe setzen werden. Mit dieser Strategie sind die Münsteraner nicht zu Recht gekommen. Sie hatten Probleme, in das Spiel zu kommen, was nach den ersten zehn Minuten einen Vorsprung von 28:13 bedeutet.

Das zweite Viertel hingegen zeigt, dass die Münsterländer nach und nach in das Spiel kommen. Sie werden wacher unter dem Korb und schaffen es, den einen oder anderen Rebound für sich zu verbuchen. Aber auch die Hausherren lassen sich nicht beirren und legen weiter nach. Jedoch geht dieser Spielabschnitt mit 16:25 an die Gäste, was ein Ergebnis von 44:38 auf der Anzeigetafel bedeutet.

WWU Baskets finden gegen Bochum spät ins Spiel



Nach dem Seitenwechsel sind die Gäste nun endgültig im Spiel angekommen. Die Mannschaft von Felix Banobre hat es immer schwerer, sich unter dem Korb durchzusetzen. Dennoch können die Bochumer ihre Führung behaupten und mit einem Viertelergebnis von 18:16 ihre Führung in dem Spiel behaupten.

Die letzten zehn Minuten werden noch einmal spannend, da die Baskets auf 68:64 herankommen und das Spiel nun wieder offen scheint. Doch hier zeigt sich, dass die Bochumer mit diesem Druck umgehen können und in den letzten drei Minuten der Spielzeit noch einmal ihren Vorsprung durch sichere zwei-Punkte-Würfe von Kilian Dietz und Miguel Servera Rodriguez für das Endergebnis von 84:71 sorgen.

Es spielten bei den SparkassenStars:

Marco Buljevic (6 Punkte), Niklas Geske (20 Punkte), Niklas Bilski (3 Punkte), Lars Kamp (14 Punkte), Miguel Servera Rodriguez (14 Punkte), Lasse Bungart (0 Punkte), Elijah Allen (5 Punkte), Johannes Joos (13 Punkte), Kilian Dietz (6 Punkte), Julian Jasinski (3 Punkte)