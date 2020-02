Die Wattenscheider Leichtathletin Pamela Dutkiewicz wird bei den Deutschen Hallenmeisterschaften an diesem Wochenende, 22. und 23. Februar, in Leipzig nicht an den Start gehen können.



Die Hürdensprinterin des TV 01 laboriert an einer kleinen Verletzung und will ihr gerade angelaufenes Comeback nicht gefährden.

Konzentration auf die Sommersaison

„Seit Berlin habe ich eine muskuläre Verhärtung. Jetzt haben wir entschieden, dass es sinnvoller ist, die Hallen-DM wegzulassen und dem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen, damit der Muskel einmal komplett entspannt und ich dann schon in der nächsten Woche in die Vorbereitung für den Sommer starte. Wenn etwas wichtig ist, dann, dass ich mit einem gesunden Körper trainiere“, sagt die WM-Dritte von 2017.