Lars Holtkamp hat seinen ersten Profivertrag beim VfL Bochum unterschrieben. Der Kontrakt des defensiven Mittelfeldakteurs ist bis zum 30. Juni 2022 datiert.

Bereits seit 2010 trägt der 18-jährige das blau-weiße Trikot. Der Bochumer durchlief die Nachwuchsmannschaften des Talentwerks und führte die U19 elfmal als Kapitän in der A-Junioren Bundesliga West an. Sechsmal stand er im Spieltagskader in der 2. Bundesliga.

Verstärkung für die Profis



Zuletzt trainierte er mit der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis und hinterließ dort einen guten Eindruck, wie Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport, erklärt: „Lars hat dort immer vollen Einsatz gezeigt. Er hat eine gute Entwicklung gemacht, die natürlich noch nicht am Ende ist. Wir freuen uns, dass er bei uns seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat und seine nächsten Schritte beim VfL gehen wird.“

„Ich freue mich, dass ich auch weiterhin das VfL-Trikot tragen werde“, sagt Lars Holtkamp. „Ich will nun weiter Gas geben, um der Mannschaft schnellstmöglich weiterzuhelfen.“