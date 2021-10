Was für ein Spiel im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion anne Castroper.

Knapp 20.000 Fans im Ruhrstadion drehten ab, als Blum und Polter den VfL zum Heimsieg schießen. Riesiger Jubel beim VfL Bochum im Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Hier wurde ein Spiel geboten das es in sich hatte.

Genialer Start:

Es dauerte kaum drei Minuten ,da hatte der VfL Bochum bereits die erste dicke Chance. Eine Chance die das 1:0 für den VfL brachte.

Stoßgebet:

Bitte das ganze zum Schluss nicht wieder versemmeln:

Puh:

Dann das erlösende 2:0.

Was nun?

In der Tabelle zieht Bochum an Frankfurt vorbei.

Dem Fußballgott sei Dank.