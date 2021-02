Als krasser Außenseiter tritt der VfL Bochum am Mittwochabend (3.2., 18.30 Uhr) zum Pokalduell bei RB Leipzig an - und gibt sich trotzig. "Überraschungen gibt es immer", hofft Kapitän Anthony Losilla. Im Gepäck haben die Bochumer seit der Niederlage gegen den KSC am Wochenende allerdings ein eher unerwartetes Problem - eine Schwäche bei Standardsituationen.

Es war eine stolze Serie, die am Sonntagnachmittag an der Castroper Straße ihr Ende gefunden hat. Seit Mitte Dezember hatte der VfL Bochum nicht mehr verloren. Mit 16 Punkten aus sechs Partien hatte sich die Elf auf Rang zwei der Tabelle vorgekämpft, der Traum vom Aufstieg hat Gestalt angenommen.

Zweitplatzierter ist der VfL zwar immer noch, doch der Karlsruher SC sorgte mit dem 2:1-Auswärtssieg im Ruhrstadion für einen Dämpfer. Thomas Reis sprach im Nachgang von seinem "sehr, sehr bitteren Nachmittag", gab sich aber fast im gleichen Atemzug mit Blick auf die nächsten Aufgaben kämpferisch: "Niederlagen gehören auch mal dazu. Ich bin definitiv davon überzeugt, dass diese Niederlage die Mannschaft nicht umwerfen wird. Wir müssen jetzt den Mund abputzen und die Lehren ziehen. Bis jetzt haben die Jungs nach Negativerlebnissen immer sehr gut reagiert."

Schwächen bei Standards und im Passspiel

Allerdings offenbarte die Partie gegen Karlsruhe eine ebenso ungewohnte wie vermeidbare Defensivschwäche, die man beim Champions-League-Teilnehmer in Leipzig ganz schnell wieder abstellen sollte. Zwei Eckstöße und damit zwei Standardsituationen genügten den Gästen, um das Spiel für sich zu entscheiden. "Karlsruhe war nur nach Standards richtig gefährlich und hat beide Tore so erzielt. Das müssen wir besser verteidigen", fordert Anthony Losilla.

Reis hat daneben noch weitere Punkte gesehen, die man besser machen muss. Dazu zählt vor allem die Tatsache, dass gegen den KSC der letzte Pass oft nicht ankam und so gute Möglichkeiten nicht effizient ausgespielt wurden. "Das Passspiel war unsauber, besonders der entscheidende Pass vor dem Tor", monierte der Coach. "Da finden wir den freien Mann nicht, daran müssen wir arbeiten."

Auch Losilla vermisste dieses Mal die nötige Effektivität. Doch der Kapitän macht auch deutlich, dass der VfL durchaus mit breiter Brust zum Pokalduell antreten kann. "Wir dürfen jetzt nach einer Niederlage nicht den Kopf hängen lassen. Wir werden in Leipzig alles geben und unser Bestes tun, um ein sehr, sehr schweres Spiel zu gewinnen."

Losilla: "Überraschungen gibt es immer"

Als Zweitligist ist Bochum beim aktuellen Bayern-Jäger Nummer eins naturgemäß krasser Außenseiter. Kommt die Offensive der Leipziger richtig ins Rollen, droht dem VfL eine Lehrstunde der ungewollten Art. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft schon beim Überraschungssieg in Mainz gezeigt, dass sie mit Teamgeist, konsequenter Defensivarbeit und schnellem Offensivspiel im Pokal auch mal für eine Überraschung gut ist. Beim ambitionierten Leipziger Starensemble käme ein Erfolg allerdings einem echten Coup gleich. Aber wie sagt es doch Anthony Losilla mit Blick auf den Pokal und seine erklärtermaßen eigenen Gesetze: "Überraschungen gibt es immer!"

Info zur Aufstellung: Drewes für Riemann