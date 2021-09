Der VfL wartet weiter auf seinen zweiten Saisonsieg, gegen Hertha BSC wurde es nichts.

Das erste Sonntagsspiel am 12.September in der Bundesliga.1: 3 das nenne ich eine erste Heimpleite - aber so etwas von.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Vor 14.000 Zuschauern verlor der Revierklub gegen Hertha BSC.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

So richtig in Fahrt kamen die Bochumer nicht. Stetig wurde die Partie unterbrochen weil beide Vereine sich die Knöchel hielten.

Gut in Form.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Enttäuschend schreib ich an dieser Stelle daher so gut wie NIX wie das Spiel aus meiner Sicht eben so war.

Echt, mir fällt nichts dazu ein.