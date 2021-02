Erst hielt er mal wieder einen Elfmeter, dann sprach Manuel Riemann Klartext in Sachen Aufstieg: "Wenn man da oben steht, dann will man da auch nicht weg. Wir streben als Sportler immer nach dem Größtmöglichen!" Nach dem Sieg über Braunschweig kann der VfL Bochum den nächsten Schritt Richtung Bundesliga schon am Freitag (19.2., 18.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue machen.

Während sich Thomas Reis bei der Zielsetzung nach wie vor bedeckt hält, gehen die Spieler mit dem A-Wort inzwischen also offensiver um. Warum auch nicht? Mit dem 2:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig hat der VfL Bochum den zweiten Tabellenplatz souverän verteidigt, ist jetzt sogar punktgleich mit dem Spitzenreiter HSV.

Zwei Vorlagen von Robert Zulj

Der Sieg war dabei weitgehend ungefährdet. "Es war eine starke Teamleistung von uns. Hinten standen wir sicher und haben kaum etwas zugelassen", freute sich Armel Bella Kotchap. Der 19-jährige Innenverteidiger durfte sogar doppelt feiern - er erzielte seinen ersten Treffer in der 2. Bundesliga. Die Vorlage lieferte wieder einmal Robert Zulj, wie auch zum zweiten Tor durch Danilo Soares. Es waren in dieser Saison bereits seine Assists Nummer acht und neun.

"Es könnte nicht besser laufen"

"Es könnte momentan nicht besser laufen - für mich und die Mannschaft", hat auch Anthony Losilla allen Grund zum Lachen. Der Kapitän hatte kurz vor Anpfiff seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2022 verlängert. Und der 34-jährige Franzose, der längst ein Bochumer ist, macht keinen Hehl darauf, dass er dieses Jahr nur allzu gerne in der Bundesliga verbringen würde.

Nicht nur Manuel Riemann gewinnt immer mehr die Überzeugung, dass die Voraussetzungen für einen Aufstieg tatsächlich nicht die schlechtesten sind: "Wir kommen momentan gut in die Spiele rein, sind griffig und gallig. Wir treten als Mannschaft auf und spielen es dann super runter. Und wir sind gemeinsam erfolgshungrig, das zeichnet uns auch aus."

Gute Bilanz gegen Erzgebirge Aue

Was es schon am Freitag wieder zu beweisen gilt. Im Gepäck hat der VfL bei der Reise ins Erzgebirge eine mehr als positive Bilanz. Von den letzten zwölf Duellen ging nur eines verloren. Aber Bochum muss auch gewarnt sein: Im letzten Heimspiel erkämpfte sich Aue nach einem 1:3-Rückstand noch ein Remis gegen den Hamburger SV.