Der VfL Bochum hat sein Auswärtsspiel beim 1.FC Köln mit 1:2 verloren.Sorry,aber die Gastgeber waren 90 Minuten die überlegene Mannschaft. Bochum war einfach nicht richtig gut drauf und nutzte die wenigen guten Chancen leider nicht.Der Anschlusstreffer durch Simon Zoller in der Nachspielzeit kam einfach zu spät.Damit hat der VfL nach 3 Spielen in der Bundesliga drei Punkte zu verbuchen.

Heimspiel:

Gegen Hertha Berlin am 12.September aber bitte schön am Ball bleiben.

Ich mach Daumendrück auf dem Platz.