Bei den VfL SparkassenStars ist die Siegesserie gerissen. Die Dresden Titans haben sich mit 95:80 durchgesetzt.

Die VfL SparkassenStars Bochum sind mit einer verdienten 95:80-Niederlage vom Gastspiel bei den Dresden Titans zurückgekehrt. Die Gastgeber spielten mit einer hohen Intensität, der die Bochumer nicht genug entgegensetzen konnten. Das schlechte Gefühl von Trainer Felix Banobre nach einer Woche nahezu ohne vollständige Trainingseinheiten sollte sich bewahrheiten. „Wie man trainiert, so spielt man auch. Es gilt jetzt diese Begegnung schnell abzuhaken und sich nach einer hoffentlich von Verletzungen und Krankheiten befreiten Trainingswoche auf das sehr wichtige Spiel gegen die TSK49ers vorzubereiten. Vom dritten bis zum siebten Platz, den wir aktuell belegen sind nun alle punktgleich. In dieser Hammerliga darf man sich nie auf dem erreichten ausruhen“ so Finanzvorstand Hans Peter Diehr.

In der Margon-Arena präsentierten sich die Titans an diesem Sonntagnachmittag in allen Belangen überlegen. Zudem erwischte der Dresdener Lennard Larysz einen Sahnetag und versenkte für ihn ungewöhnliche sechs Dreier. Beim VfL merkte man, dass in der Defensive wichtige Körner fehlten, um die vor heimischem Publikum starken Gastgeber zu bremsen. Auch in der Offensive wollten die Bälle nicht fallen, so dass es zu einem verdienten Start-Ziel-Sieg der Gastgeber kam.

Dresden Titans – VfL SparkassenStars Bochum 95:80 (24:15, 26:20, 24:14, 21:31)

Es spielten: Buljevic (5/1), Bilski (6/2), Kamp (7/1), Gebhardt (3), Washington (12/1), Behr (6), Wendeler (10), Lang (11/3) und Haney (20/1)

Ein Heimsieg ist Pflicht



Schaut man auf die Tabelle der ProB wird jedem blitzschnell klar, dass es ein erbitterter Kampf um Play-Off-Platzierungen und Teilnahme wird. Den Dritten trennen vom Neunten gerade mal zwei Siege. Vor diesem Hintergrund gilt es für die Bochumer hochkonzentriert in die Begegnung gegen das Tabellenschlusslicht TSK49ers zu gehen und den Sieg vor heimischer Kulisse einzufahren. Anwurf in der Bochumer Rundsporthalle ist aufgrund eines Fussballturniers ausnahmsweise am Sonntag um 17.00 Uhr.

Dass man in dieser Liga allerdings keinen Gegner unterschätzen sollte, gilt auch für diese Partie. Die Gäste haben viele Justierungen im Kader vorgenommen und sind zum Siegen beinah schon verdammt. Aufzupassen gilt es auf einen der Topscorer der Liga, Mubarak Salami, sowie auf Kapitän Sebastian Fülle der über 40 Prozent seiner Dreier versenkt. Überhaupt ist die Offensive nicht das Manko der Randberliner, Schwächen wurden weitestgehend in der Defensivarbeit offenbart.

Beim VfL ist man zuversichtlich, dass die Grippewelle der vergangenen Woche ausgestanden ist und hofft zudem auf die Rückkehr von Bobo Bals in den Kader. Da für die Partie schon über 500 Tickets im Vorverkauf abgesetzt wurden empfehlen die SparkassenStars sich rechtzeitig online beim Anbieter ticketmaster oder bei der Bochum Marketing in der Innenstadt einzudecken.