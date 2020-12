Nach dem 5:0-Kantersieg über Fortuna Düsseldorf und dem Sprung auf Platz zwei mahnt Thomas Reis seine Mannschaft: "Es gilt jetzt mit Demut weiterzuarbeiten. Wir dürfen keinen Zentimeter nachlassen." Schon am Freitag geht's für den VfL Bochum zum Spitzenspiel nach Kiel.



Robert Zulj war mit seinem Doppelpack der Spieler des Abends beim 5:0-Erfolg. Lob gab Bochums Zehner aber gleich weiter: "Es war kein Abend für mich, sondern ein Sieg der Mannschaft. Jeder hat seine Leistung abgerufen."

Dabei spielte dem VfL das frühe Elfmetertor durch Danny Blum samt Platzverweis für die Fortuna klar in die Karten. Dass man sich in der ersten Halbzeit trotz dieser Überzahl dennoch etwas schwertat, setzte Thomas Reis in seiner Analyse später auf die Liste der Dinge, die man besser machen kann: "Die Positionierung in der ersten Halbzeit hat mir nicht immer gefallen. Wir hatten keinen Tiefgang, dadurch waren die Räume sehr eng. Aus einigen Bällen hätte man mehr machen können."

"Die Gier war da"

Weil der VfL es in der zweiten Hälfte aber besser ausspielte, Zulj wieder perfekt die Fäden zog und zudem "die Gier bei den Jungs auch nach dem 2:0 und 3:0 noch da war", wie Reis anerkennend feststellte, sprang am Ende der klare Sieg heraus.

"Es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen", gestand auch der Trainer freimütig ein. Weil Reis aber auch die Schnelllebigkeit des Geschäftes kennt, folgt die Mahnung auf dem Fuß: "Träume sind etwas Schönes, aber wir wollen auch realistisch bleiben. Ich versuche, der Mannschaft mitzugeben, dass nicht alles eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass du sehr viel dafür arbeiten musst."

Noch kein Sieg in Kiel

Worte, die ihre Wirkung nicht zu verfehlen scheinen. "Wir müssen am Boden bleiben", fordert auch Zulj. "Dass wir gut Fußball spielen können, wissen wir. Aber erstmal gehört die Arbeit gemacht."

Das gilt auch am Freitag (4.12., 18.30 Uhr), wenn der VfL beim Tabellenvierten Holstein Kiel antritt - "und da haben wir in den letzten Jahren nicht gut ausgesehen", erinnert Robert Tesche.

Gewinnen konnte Bochum bei den Störchen bislang in der Liga noch nie seit deren Aufstieg im Sommer 2017.