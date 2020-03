Seit fast fünf Jahren bieten die Bochumer Seniorenbüros den telefonischen Besuchsdienst an, bei dem ehrenamtliche Telefonpaten regelmäßigen Kontakt zu Senioren halten. Auch in der Krise haben die Ehrenamtler ein offenes Ohr für alle älteren Menschen, die der Einsamkeit entgehen wollen.



Das Angebot wird vom Seniorenbüro Mitte koordiniert, richtet sich aber an Interessierte im gesamten Stadtgebiet - inklusive Wattenscheid.

"Wir möchten vor allem auch Senioren erreichen", erklärt Christine Drüke vom Seniorenbüro Mitte, "die ansonsten in Kirchengemeinden, Sportvereinen oder durch unsere Stadtteilspaziergänge sozial eingebunden sind und sich in der Krise verlässlichen Kontakt wünschen."

Auskünfte erteilen Christine Drüke und ihre Kolleginnen unter Tel.: 97619268 oder 92786390.