Ein Dankeschön an alle Freunde und Fans des kleinsten Bochumer Weihnachtsmarktes, der seit vielen Jahren vor dem Haupteingang der Augusta Kliniken an der Bergstraße stattfindet, kam gerade aus Südafrika: Mike Aubin, Schulleiter der Wellington Preparatory School and College, schickte einen Dankesbrief an Monika Borggrebe, die Personalleiterin der Augusta Kliniken Bochum Hattingen. Sie ist Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Augusta Afrika e.V.“

Der Verein hatte den Erlös des Weihnachtsmarktes gespendet. „Das waren“, so Hendrik Schöpper, Referent der Geschäftsführung, „diesmal rund 20.000 Euro.“ Seit vielen Jahren schon fließen die Erlöse des Weihnachtsmarktes stets in gemeinnützige und wohltätige Zwecke in der südafrikanischen Kapregion.

„Im Namen der Kinder, des Personals und der Verwaltung von Wellington Prep and College“, schreibt Mike Aubin, „möchte ich Ihnen unseren aufrichtigen Dank für Ihr Engagement aussprechen. Ihre großzügige Spende dient der Patenschaft für sechs Kinder für das Schuljahr 2020 und zusätzlich als Spende für den Bau des Klassenzimmers der 11. Klasse.“

Man konzentriere sich heutzutage in Südafrika allzu oft auf das Negative, meint Aubin. „Wir vergessen das Lächeln der Hoffnung in den Gesichtern junger Menschen, wenn ihnen eine wunderbare Gelegenheit geboten wird, sich zu verbessern. Wir vergessen die Ehrfurcht und Begeisterung, die wir sehen, wenn diese jungen Leute versuchen, die Welt zu verstehen. Was man in Wellington aber nicht vergessen werde, sei das, was der Verein Augusta Afrika e.V. seit Jahren für das Leben der Kinder bewirke.