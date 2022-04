Bochum:

Der Verein Bochum-Donezk will 500 "Body Bags" (Hüllen) für die vielen verstorbenen Zivilisten in die Ukraine schicken.

Traurig:

Verstorbene die teilweise auf den Straßen liegen die von Angehörigen nicht bestattet werden können weil sie flüchten mussten.

Würde:

Eine Bochumer Bestatterin hatte die Idee, nachdem sie von der Situation der Getöteten in der Ukraine gehört hatte. Verstorbene lägen an Straßen oder Straßenrändern, unter Schutt begraben. Das Body Bags dringend gebraucht würden, sagen auch die Ehrenamtlichen der Gesellschaft Bochum-Donezk, die in den letzten Wochen mit Hilfsaktionen in der Ukraine waren.

"Du bist Würde"(in kyrillisch)

ein kleiner Gruß von Künstlern gefertigte Postkarten gehen mit den Verstorbenen-Hüllen von Bochum in die Ukraine.

Die Gesellschaft Bochum-Donezk ist seit Beginn des Krieges mittendrin um die Menschen in der Ukraine zu versorgen.

16 Transporte mit über 20.000 Hilfspaketen wurden nach Angaben des Vereins bisher dorthin gebracht.

Quelle:

WDR1

Text:

teilweise übernommen

