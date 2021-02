Dass das Thermometer weit unter die Null krabbelt, ist dieser Tage und besonders in den Nächten keine Seltenheit. Es herrscht klirrende Kälte auf den Straßen unserer Stadt und der eigene Atem zeigt sich in Dampf-Wolken vorm Gesicht unserer Ehrenamtlichen, die heute die erste Tour mit dem DRK - Kältebus absolvierten.

Die Glieder zitterten, und die Hände ließen sich ohne Handschuhe nur schwerlich bewegen. Wer will da schon draußen schlafen? Wie viele Menschen in Bochum und Wattenscheid es dennoch müssen, ist schwer zu sagen: Einigen derjenigen, die auf der Straße übernachten müssen, konnten wir heute ein wenig helfen.

Mit warmen Getränken und Suppe, Isomatten und Schlafsäcken, wetterfester Kleidung, kleineren medizinischen Versorgungen im KTW, aber vor allem mit Kontakt auf Augenhöhe, einfach mit Menschlichkeit.

Auch für unsere 5 Aktiven war und ist dies eine kalte, aber sehr bewegende erste Tour unseres Kaltebusses. Heute haben wir die wahre Hilfe am Menschen in Not noch einmal ganz neu erfahren. Fest steht, wir machen weiter. Wir helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird.

