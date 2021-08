Die Mitgliederversammlung des Sportvereins SG Bochum Sundern fand wieder in der Vereinsgaststätte „Zum Lindenhof“ statt.

Auf der Mitgliederversammlung am Freitag, 20. August, bestätigten die Mitglieder, bei der Wahl, den bisherigen Vorstand im Amt.

Vorher gab der Vorsitzende Edwin Hofmeyer einen Rückblick auf das von der Pandemie geprägte vergangene Jahr. Die geplanten sportlichen und freizeitlichen Veranstaltungen und Feiern konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Lediglich das Trainingslager fand Ende August 2020 in Jülich statt und begeisterte die 15 Teilnehmer. Im März 2020 wurde der Spielbetrieb unterbrochen und erst von September bis Oktober weitergeführt. Auch der für Anfang Mai 2020 geplante Ausflug nach Frankfurt/Main, das Grillfest am Radom in Sundern und die Abschlussfeier im Vereinslokal mussten abgesagt werden. Trotzdem haben die Mitglieder dem Verein die Treue gehalten. Dafür ist der Vorstand ihnen sehr dankbar.

Anschließend ehrte Edwin Hofmeyer die Anwesenden Jens Minder und Manuela Hofmeyer für 10 jährige Mitgliedschaft. Udo Riedel und Tilo Elsner konnten die Ehrennadel nicht entgegennehmen, da sie verhindert waren. Für 40 jährige Mitgliedschaft wurden Gisela Bomhold, Frank Sturmat und der langjährige Kassierer Jürgen Gottschalk geehrt und erhielten für ihre Treue eine Urkunde und ein Präsent.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt des Abends, die Neuwahl des Vorstands erbrachte, jeweils einstimmig wiedergewählt, folgendes Ergebnis:

Vorsitzender Edwin Hofmeyer,

Schriftführer Egon Lottmann,

Kassierer Jürgen Gottschalk

Der erweiterte Vorstand setzt sich aus folgenden Sportkameraden und - kameradin zusammen:

2. Vorsitzender Alexander Hinz,

Fachwart für Fußball Dominik Schüttler,

Zeugwartin Gerda Bienefeld,

Stellvertreter des Schriftführers Peter Jurgschat,

Stellvertreter des Kassierers Matthias Bachstein,

Stellvertreter des Fachwarts Fußball Michael Meinshausen.

Nach der Abhandlung weiterer Tagesordnungspunkte, wie die Vorbereitung auf das

50 jährige Bestehen im Jahr 2024, endete die Jahreshauptversammlung mit einem gemütlichen Beisammensein.