Die dritte Ausgabe des Selbsthilfe-Newsletters ist erschienen. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle berichtet über (neue) Selbsthilfegruppen, kreative Ideen, kleine Veranstaltungen und die Lockerungen, die das Treffen von Gruppen unter Beachtung von Hygienekonzepten wieder möglich macht.

Jetzt kommt es auf uns alle an, verantwortungsvoll mit den Lockerungen umzugehen. Die Gemeinschaft und nicht nur sich selbst im Blick zu haben, ist unsere Aufgabe – das ist einer der Aspekte, den die Selbsthilfearbeit in ihren Bereichen immer schon ausmachte. Die „SelbsthilfeNews“ bündeln aktuelle und wichtige Informationen aus der Region – also alles was die Selbsthilfe vor Ort bewegt.

Abonnieren des Newsletters möglich unter:

https://www.selbsthilfe-news.de/

Anmeldung - Bochum auswählen – abonnieren

Den Newsletter gibt es auch als APP.

Gefördert durch die gesetzlichen Krankenkassen/-verbände

Weitere Infos in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum 0234-507 80 60.