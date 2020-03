Eigene Spenden und Volksbank-Spendenportal ermöglichen neue Tücher

Sie sind bläulich, oft auch grünlich, die neuen Tücher auf den Billardtischen beim DBC Bochum. Es gibt sie regelmäßig. Dies kann vor dem Saisonstart, aber auch im Laufe der Saison sein, wenn wichtige Begegnungen anstehen.

„Gutes Material, also gute Tücher und gute Tische“, sagt Ludger Havlik, der zweite Vorsitzende, „sind enorm wichtig für unseren Sport.“ Und das sei nicht nur für das DBC-Top-Team so, sondern auch für die Mannschaften, die in den tieferen Klassen um Karambolagen und Partiepunkte kämpfen. Leider sei das aber alles nicht billig.

Jetzt wurden mit eigenen Spenden der DBC-Freunde und -Mitglieder sowie mit starker Unterstützung des noch jungen Spendenportals „www.heimathelden-brauchen-moeglichmacher.de/“ im Billardzentrum am Holtkamp 36 die zwei großen Billards (Matchbillards) von Georg Koller hergerichtet, der immer jede Menge zu tun hat. „Alle Vereine brauchen immer wieder neue Tücher.“ Der Spezialist aus Monheim versorgt nicht nur die Bochumer Billards, sondern ist im weiten Umkreis unterwegs.

Thomas Schröter, Marketingmanager der Volksbank Bochum-Witten, freut sich, dass das von ihm maßgeblich mitgestaltete, innovative Spendenportal im Einzugsbereich seiner Bank in Bochum, Witten, Herne und Welper inzwischen schon sehr viel bewegen konnte. „Wir freuen uns immer“, sagt er, „wenn neue Vereine sich anmelden und neue Ideen, neue Projekte präsentieren und hochladen, um Möglichmacher und Sponsoren für ihre Sache zu gewinnen.“