Unser kleines Nachmittagsschläfchen wurde heute musikalisch unterbrochen.

Zunächst glaubten wir , ein/e Nachbar/in hätte auf dem Balkon das Radio ein wenig zu laut gestellt.

Dann nahmen wir an, es würde irgendwo ein Geburtstagsständchen gesungen.

Wir hörten eine sonore Männerstimme, eine Querflöte und Gitarrenklänge und frauliche Begleitstimmen.

Beim "neugierig gewordenen" Blick vom Balkon herunter sahen und hörten wir die Musikanten/innen auf dem hinterm Haus befindlichen Kinderspielplatz.

Auf den umliegenden Balkonen standen auch schon Leutz, die fröhlich zuhörten und auch klatschten.

DAS musste nun genauer unter die Lupe genommen werden!

Ich ging also dorthin, es waren auch einige Nachbarn schon dort.

Es durfte mitgesungen werden und man/frau bekam dazu auch entsprechende Liedtexte ausgehändigt.

Es wurden unterschiedliche Songs zum Besten gegeben, unter anderem z.B. "Oh Champs Elysee" - "Über den Wolken" - "Rote Lippen soll man küssen" , also meistens etwas aus Jugendzeiten der "älteren Generation".

Ein schönes und fröhliches Erlebnis unter dem Titel:

"ZUSAMMENHALT

heißt gemeinsam durch Unwetter zu ziehen, OHNE

den anderen im Regen stehn zu lassen."

Eine wunderbare Idee von:

Seniorenbüro Quartierstreff 55+ / Rosenberg initiativ / Evangelische Kirchengemeinde Harpen / Diakonie Innere Mission - Diakonisches Werk Bochum e.V.

Hierfür einen lieben Dank an dieses schöne Engagement! ;o)