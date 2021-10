Am Samstag, 02.10.21 waren die VfL Bochum Fanclubs ,Blue-White-Malibu-1848 und Bochumer Herzschlag, zum 2.mal bei Trinkgut Knurra Bochum, an der Oberscheidstrasse. Sie wurden wieder herzlich aufgenommen und unterstützt. Dafür ein riesen Dankeschön.

Ein Mega Dankeschön aber ins besondere an all die hilfsbereiten und großzügigen Kunden, sie haben es ermöglicht, das wieder ein guter 3stelligen Betrag zusammen gekommen ist. Eine tolle Sache, die der Fanclubfreundschaft bei der Unterstützung zur Obdachlosenversorgung enorm hilft. Vielen Dank nochmals an alle Gönner und Helfer. 💙⚪💙