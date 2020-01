Die von Norbert Hölter im Jahr 2006 gegründete Organisation "Let's start with ABC" , ein Schülerhilfsprojekt auf den Philippinen ist zurück in Bochum. Vor ca. 8 Jahren führte das persönliche Schicksal den Gründer der Organisation ins schöne Unterfranken. Sein damals in Bochum gegründetes Hilfsprojekt für bedürftige philippinische Schulkinder nahm er mit. Auch dort in Bayern fanden sich Menschen, die seine Organisation moralisch und finanziell unterstützen. Persönliche Kontakte zum Oberbürgermeister der Stadt Würzburg, Herrn Christian Schuchardt (CDU), zum MdB Alexander Hoffmann (CSU) sowie auch Herrn MdB Bernd Rützel (SPD) sorgten für einen kleinen Aufwind. Auch die dort ansässige Tageszeitung "Mainpost" wurde schnell auf den Mann mit seinem Projekt aus dem Ruhrgebiet aufmerksam und berichtete mehrfach. Als Vorsitzender des Integrationsbeirates der Marktgemeinde Zellingen, als auch als Verwaltungsratsmitglied des Würzburger Fußballverein, immerhin eine Mannschaft aus der Bayernliga -Nord, machte Hölter auf sich aufmerksam und nutzte natürlich auch die Kontakte für seine Organisation.

Zur Zeit unterstützen 29 deutsche Paten 37 philippinische Kinder auf der zweitgrößten Insel der Philippinen / Mindanao in Zamboanga an der Manicahan Poblacion Elementary School. In Bochum zurück dauerte es nicht lange und Hölter konnte den Fraktionsvorsitzenden der UWG:Freie Bürger Herrn Jens Lücking für eine Patenschaft über einen kleinen Jungen erwärmen. Weil Politik nur von "unten nach oben" funktionieren kann, so Hölter, der immer schon auch kommunalpolitisch engagiert war, möchte er sich zukünftig für die Interessen der UWG:Freie Bürger engagieren.