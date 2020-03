In der derzeitigen Corona-Krise sind wir alle gefragt, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen. Besonders die Älteren und gesundheitlich vorbelasteten Menschen bedürfen in diesen Tagen unserer Unterstützung.

Der DRK Kreisverband Bochum e.V. versucht derzeit, Hilfsangebote zu kanalisieren. Jeder, der gefährdet ist, sollte zurzeit besser zu Hause bleiben, aufgrund des erhöhten Risikos schwerer Krankheitsverläufe. Wir erstellen aktuell eine Liste mit freiwilligen Helfern und Helferinnen, die bereit sind, für besonders gefährdete Menschen Hilfeleistungen zu übernehmen.

• Einkaufen für Nachbarn im Supermarkt,

• Mitarbeit an unserer Hotline,

• Abhol-/Bring-Service von vorher bestelltem Essen

• Botengänge.

Haben Sie aktuell Zeit, sind gesund, mindestens 18 Jahre, gehören nicht zur Risikogruppe und möchten sich als Helfer engagieren?

Dann melden Sie sich unter der E-Mailadresse:

nachbarschaftshelfer@drk-bochum.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!