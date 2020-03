Friseurmeisterin Leman Alp veranstaltet anlässlich des Internationalen Weltfrauentages bereits zum zweiten Male unter dem Motto „Man(n) schlägt nicht“ am Samstag den 14.03.2020 in ihrem Friseursalon „Über Kurz oder Lang“ ein Wohlfühlprogramm für Frauen des Frauenhauses Bochum, Caritas Verband.

Ehrenamtlich wird sich Leman Alp und ihr Team darum bemühen die Frauen des Frauenhauses einen Tag lang zu verwöhnen und sich um deren Schönheit und ein attraktives Selbstbewusstsein kümmern.

Leman Alp findet es wichtig, dass Frauen sich attraktiv und wohl in ihrer Haut fühlen - ein exzellenter individueller Haarschnitt sei dafür wichtig. Sie möchte Frauen professionell beraten, die zurzeit weniger Ressourcen haben sich darum kümmern zu können, weil sie sich in einer schwierigen Lebenslage befinden.

Dies macht sie mit sehr viel Leidenschaft für ihren Beruf und Solidarität mit Frauen. Sie möchte Frauen ein neues Selbstbewusstsein geben, um sich rundum hübsch, attraktiv und im eigenen Körper wohl zu fühlen.

Einmal im Jahr hat sie es sich zur Aufgabe gemacht ihren Friseurbetrieb hierzu zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr findet es zum 4. Male statt.

Der Friseurbetrieb von Leman Alp, seit 2004 Friseurmeisterin und seit 15 Jahren im Stadtteil Weitmar verwurzelt, ist ein Ausbildungsbetrieb.

Mit sehr viel Liebe zu ihrem Beruf berät sie Kunden persönlich, kreativ und individuell seit dem 14.01.2020 in den neuen Räumlichkeiten in der Hattinger Straße 254. Auch zur Eröffnung im Januar bat Leman Alp von Blumenpresenten Abstand zu nehmen, freut sich aber über Spenden für den guten Zweck.