Margrit Lind-Eging bearbeitet 1.200 Quadratmeter Garten fast ganz allein."Bis zum Wochenende gibt es noch jede Menge zu tun", lacht die Stauden-Expertin aus Weitmar. Dann nämlich nimmt auch sie teil an der Offenen Gartenpforte, die für den guten Zweck am kommenden Wochenende, 18. und 19. September, wieder einen Blick in private grüne Wohnzimmer erlaubt.

Von Sabine Beisken-Hengge

Eigentlich ist der Garten von Familie Eging in Weitmar viel mehr als ein Garten. Schon den Eingang zum parkähnlichen Grundstück säumen Duftrosen, deren Blätter Margrit Lind-Eging zu Rosengelee einkocht, ebenso wie die Äpfel und Brombeeren und dicken Hagebutten, die sie im Garten erntet. "Seit 2006 nehme ich an der Offenen Gartenpforte teil, einerseits, weil ich natürlich gerne den guten Zweck unterstütze, zum anderen, weil ich diese Schottergärten schrecklich finde. Ich möchte den Menschen zeigen, was ein grüner und vielfältiger Garten für Mensch und Tier bedeutet", versteht sich Margrit Lind-Eging auch als Botschafterin für Natur und Artenvielfalt. Die Gärtnerin bezieht ihr umfangreiches Fachwissen aus ihrer Tätigkeit bei der Gesellschaft der Staudenfreunde und gibt dieses auch gerne weiter, zuletzt beim Herbst-Pflanzenraritätenmarkt vor der Orangerie in der Gruga, Essen.

Zu jeder Pflanze und Blüte in ihrem weitläufigen Garten weiß Margrit Lind-Eging eine Geschichte zu erzählen, ob es die sonnenliebenden und pflegeleichten Stauden sind, die "zickigen" Aurikeln hinter dem Haus oder die Wildrosen, die sie an die geliebte Nordsee erinnern.

Seit Anfang der neunziger Jahre besitzt die Familie Eging den Garten in der Nähe des Weitmarer Holzes. Heute gliedert sich das Grundstück in sonnige Stauden-Terrassen vor dem Haus und einen schattigen, waldigen Teil. Steinige Wege verbinden die unterschiedlichen Zonen. Die große Fläche und die manchmal unerbittliche Natur erfordern erheblichen Arbeitsaufwand, den Margrit Lind-Eging mit Hilfe ihres Sohnes bewältigt.

Einige Bäume hat Sturm Ela umgefegt ("wir haben einen Sommer lang nur gesägt"), die hängende Zeder, die wie eine Laube die Bank umschlossen hatte, ist den heißen Sommern der vergangenen Jahre und dem diesjährigen Frost zum Opfer gefallen. Auch die diesjährige Überschwemmung hat den Weitmarer Garten getroffen. "Am schlimmsten war der 29. Juni", berichtet Margrit Lind-Eging und zeigt, bis wohin das Wasser reichte. Reste des braunen Schlamms verstecken sich noch immer zwischen den Steinen.

Nun aber haben sich die Pflanzen erholt. "Die Astern blühen sicher bis zum Wochenende", freut sich Margrit Lind-Eging auf die Besucher der Offenen Gartenpforte.

Information und Öffnungszeiten

Diese Bochumer Gärten sind am 18./19. September geöffnet:

- Garten Wallmeier, Jahnstraße 65, 11 bis 18 Uhr

- Garten Eging, Neulingsiepen 48, 11 bis 18 Uhr

- Garten Weber, Charlottenstraße 51, 11 bis 18 Uhr

- Garten Zimmermann, Jahnstraße 35, 11 bis 17 Uhr

Für die offenen Gärten im September ist der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich. Auch in diesem Jahr werden die Einnahmen wieder für den guten Zweck gesammelt.