Gerther Treff lädt alle Gerther StadtputzerInnen zum „Kaffee anne Bude“ ein

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Gerthe und Bochum-Nord. Am Samstag, dem 28. März finden zwei große Ereignisse bei uns im Stadtteil statt. Während der Frühjahrs-Stadtputz durch den USB organisiert und unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters ganz Bochum umfasst, gibt es nur bei uns in Gerthe exklusiv die Eröffnung von „Kaffee anne Bude“.

Ab 09:00 erwartet euch das fleißige Team vom Gerther Treff mit Kaffee, Kuchen, Brötchen und anderen Leckereien. An allen Samstagen bis zum 28. November, außer an Flohmarkttagen, ist „Kaffee anne Bude“ von 09:00-13:00 eröffnet. Wir freuen uns wieder auf eure tatkräftige Unterstützung in Form von Mithilfe oder Kuchenspende. Bitte anne Bude melden! Der nächste Flohmarkt mit Thema „Ostern“ ist am 4. April von 10:00 bis15:00.

Wir haben schon gute Erfahrungen mit dem USB gemacht und zusammen am 23. April 2018, zum „Tag des Buches“, den viel genutzten Bücherschrank eingeweiht. Der Bücherschrank war Bestandteil des Azubis-Sozialprojektes bei der USB Bochum GmbH.

Von 12:00 bis 14:00 lädt dann der Gerther Treff alle Gerther StadtputzerInnen zum „Kaffee anne Bude“ ein. Hier können sich die eifrigen HelferInnen stärken, aufwärmen und von ihren Erlebnissen und Erfolgen berichten. Es wird bei größeren Gruppen gebeten, sich vorher unter gerthertreff@gmail.com oder 0176-31597844 anzumelden.

Auch euren gesammelten Abfall könnt ihr mitbringen, an der Turnstr. 9 am Marktplatz ist ein Sammelort für die Abfallsäcke. Mal sehen, wieviel unsere lieben MitbürgerInnen so achtlos oder aus Versehen fallen lassen oder in die Hecke werfen.

Wer möchte, hat danach genug Zeit, um mit seinem Teilnahme-VIP-Bändchen kostenfrei mit der Bogestra zur Abschlussveranstaltung mit dem Oberbürgermeister auf den Rathausvorplatz zu fahren. Auch dort gibt es eine kleine Stärkung. Mit dem VIP-Bändchen können alle TeilnehmerInnen den ganzen Tag im Stadtgebiet frei umherfahren. Für die VFL-Fans gibt es zusätzlich noch Gutscheine für bis zu zwei vergünstigte Tickets für das Heimspiel gegen Holstein Kiel am 5. April.

Lust bekommen auf eine gute Tat und nette Geselligkeit? Alle Infos gibt es unter: Frühjahrstadtputz USB Bochum am 28. März 2020