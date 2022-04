Am Donnerstag, 7. April, geht der inzwischen 17. LKW mit Hilfsgütern von Bochum ins ukrainische Kriegsgebiet. Danach ist das Lager der Gesellschaft Bochum-Donezk fast völlig leer. Daher bittet die Organisation dringend um weitere Hilfs-Pakete für die notleidende Bevölkerung.



Eine detaillierte Liste, was diese Pakete enthalten sollen, findet sich unter www.bochum-donezk.de "Es hilft uns logistisch sehr, wenn die Bochumerinnen und Bochumer diese kompletten Basis-Pakete packen", bittet Vorstandsmitglied Monika Grawe. "Dann entfällt für uns das Umsortieren."

Darüber hinaus werden weitere Spenden gesammelt - der Schwerpunkt liegt aktuell bei der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsmitteln.

Doch egal ob Care-Pakete oder Lebensmittel oder Hygiene-Artikel - wichtig ist: Die Hilfe kommt an. Schon über 260 Tonnen Hilfsgüter sind aus Bochum direkt in die Westukraine gebracht worden, werden von dort aus mit kleinen Transportern und PKW im gesamten Land an Bedürftige verteilt. Pakete und Spenden können montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr (donnerstags ab 10 Uhr) an der Sammelstelle an der Herner Straße 146 abgegeben werden. Auch helfende Hände, die beim Sortieren, Verpacken und Beladen der LKW helfen, sind dort zu den angegebenen Zeiten immer willkommen.