Tanzkreise funktionieren ähnlich wie Tanzkurse in Tanzschulen. Man lernt verschiedene Tänze, Schritte, Figuren und insbesondere Bewegungsabläufe. Das alles zu guter Musik mit viel Spaß, aber ohne Stress.

Damit auch Einsteigerpaare langfristig die Möglichkeit haben, an Tanzkreisen teilzunehmen, schaffen wir nun ein neues Angebot. Mit unserem Flex-Tarif muss niemand eine feste Bindung eingehen, gleichzeitig können aber die Tänze von Grund auf erlernt werden. Pro Termin wird nur ein Tanz unterrichtet. So kann man sich ganz auf die Schritte, die Technik und die Haltung konzentrieren. Außerdem verpasst man nichts, wenn man an einem Tag etwas anderes vorhat. Da sich das Programm regelmäßig wiederholt, können die verpassten Tänze später nachgeholt werden.

Wenn die Paare Sicherheit gewonnen haben, können sie Ihre Kenntnisse in den Tanzkreisen fortsetzen. Regelmäßige Anwendung verfestigt das bisher Gelernte und macht in der Gruppe zunehmend mehr Spaß.

Los geht es am 25.10.2021 um 19.05 Uhr.

Alle Termine für 2021 auf einen Blick:

25.10.2021 - 19.05 bis 20.05 Uhr - Langsamer Walzer

08.11.2021 - 19.05 bis 20.05 Uhr - Rumba

29.11.2021 - 19.05 bis 20.05 Uhr - ChaChaCha

06.12.2021 - 19.05 bis 20.05 Uhr - Discofox

13.12.2021 - 19.05 bis 20.05 Uhr - Tango

20.12.2021 - 19.05 bis 20.05 Uhr - Jive

Die Teilnahme an zwei Terminen bieten wir als Schnupperstunde kostenfrei an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich! Nach den Schnupperstunden kostet jede Stunde 5 € pro Person / Stunde. Die Anmeldung sollte paarweise erfolgen. Maximal 15 Termine können über dieses Modell in Anspruch genommen werden, danach ist eine Mitgliedschaft erforderlich.

Kontakt für Fragen:

info@ttc-bochum.de

0234 - 771847

Anmeldung:

www.ttc-bochum.de