Der Freundeskreis Jugendfreizeithaus Steinkuhl e.V. lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung ein. Diese findet am 24. August, 18.30 Uhr, in der Gaststätte Grunewald in Steinkuhl, Markstraße 71a, statt. Neben dem Bericht zur Lage des Vereins, den der Vorsitzende Lutz Gollnick vorträgt, wird auch der Leiter des Jugendfreizeithauses Steinkuhl, Bernd Laschitzki, die Aktivitäten vorstellen.

Beschlussfassung neue Vereinssatzung



Auf der Tagesordnung stehen auch die Kassenberichte 2019 und 2020 und deren Revision. Der Beschluss über die neue Vereinssatzung ist zu fassen, um den aktuellen Erfordernissen zu entsprechen. Die Ausgabenplanung 2021 und 2022 stehen an.

Der Freundeskreis Jugendfreizeithaus Steinkuhl e.V. freut sich über eine rege Teilnahme. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der Anordnungen zu Corona durchgeführt.