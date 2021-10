Am 02.10.2021 hat der Schützenverein Diana-Sundern einen neuen König ausgeschossen. Am Vereinsschießstand in der Borgöhmers Waldesruh begann mit den abschießen der Trophäen die Jagt nach einem neuen Schützenkönig.

Die Krone viel nach 50 Schuss und holte sich Dieter Pokorny. Auch den Apfel holte sich mit 31 Schuss Dieter Pokorny. Das Zepter schoss Karl-Heinz Zakrzewski nach 35 Schuss. Den rechten Flügel holte sich nach 45 Schuss Klaus Köster und der linke Flügel fiel nach 57 Schuss und holte sich Dieter Borgböhmer. Im Finale hat sich der Manfred Bärenberg nach 118 Schuss den Vogel geholt und ist somit unser neuer Schützenkönig. Herzlichen Glückwunsch!