Die Öl-Connection-Ruhr bewirbt sie sich um den Publikumspreis der Fairtrade-Awards 2020 und Sie können online mitabstimmen. Die Initiative fördert in Bochum ehrenamtlich seit 2017 fair, solidarisch und nachhaltig produziertes Olivenöl der Erzeugerkooperative "Messinis Gäa" aus dem griechischen Dorf Daras auf dem Südpeloponnes. Mit ihrer Community von über 1000 BochumerInnen bestellt sie derzeit rund 4 Tonnen Extra Vergine-Olivenöl, das aus der hochwertigen Olivensorte Koroneiki in traditioneller Kaltpressung gewonnen wird.

Die Abstimmung ist sehr einfach. Zunächst auf folgende Seite klicken: KLICK. Es erscheint eine Aufforderung, eine Mobilnummer einzugeben. Daraufhin wird eine SMS mit einem Code an das Mobiltelefon geschickt, der auf der Abstimmungsseite eingetragen werden muss. Mehrfachabstimmungen sollen damit eingeschränkt werden.

Was will die Öl-Connection-Ruhr?

Die KleinbäuerInnen erhalten den fairen und von ihnen selbst aufgerufenen Preis von 5 € pro Liter. Dieser übersteigt den im Großhandel erzielten Preis von ca. 2,50 € um das Doppelte. BäuerInnen und KonsumentInnen begegnen sich bei unserer jährlichen festlichen Olivenölausgabe persönlich und gewinnen Vertrauen zueinander. Mit einer Spende von 1 € pro Liter unterstützen wir die medizinische Hilfsinitiative "Soziale Arztpraxis und Apotheke" in Arta, GR. So fördern wir europäische Solidarität, kleinbäuerliche Existenzsicherung und fair und solidarisch erzeugte Produkte für unsere Stadt.

Sie bewirbt sich um den Publikumspreis, weil sie ...

durch ihre Initiative Kleinbäuerinnen in Griechenland ermöglicht, Perspektiven in der Landwirtschaft zu entwickeln und ihre dörflichen Strukturen zu erhalten und neu aufzubauen.

- so Anreize dafür setzt, dass die KleinbäuerInnen ihre traditionellen Anbaumethoden, Terrassierungen, das jahrhundertealte Wissen, die kultivierten Böden erhalten und mit neuen Kooperationsformen verbinden.

- weil ProduzentInnen und KonsumentInnen persönliche Beziehungen und Vertrauen entwickeln und ihre Initiative so neue Partnerschaften in Europa knüpft und den Geist eines friedlichen und solidarischen Europas nährt.

- mit 1 € pro Liter gemeinsam die medizinische Hilfsinitiative „Soziale Arztpraxis und Apotheke“ im westgriechischen Arta unterstützt. Ein Projekt, das GriechInnen und NichtgriechInnen in einer der strukturschwächsten Regionen Europas Zugang zu medizinischen Dienstleistungen und Medikamenten eröffnet und besonders Familien zugutekommt.

- Und schließlich, weil die Hellas-Solidarität-Bochum eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, mehr Ernährungssouveränität und fair und solidarisch erzeugte Produkte für unsere Stadt fördert.

Mehr dazu auf: www.oel-connection-ruhr.de