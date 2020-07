Der Rotary Club Bochum-Hellweg setzt sich auch für Bäume ein. So hat der Club nun „TreeBags“ gesponsert und befüllt.



Gutes für die Gemeinschaft tun, das ist habe sich die Mitglieder des Rotary Club Bochum Hellweg vorgenommen. Der international tätige Club hat an der Heideller Straße/Ecke Heckert Straße 20 „TreeBags“ gespendet. Diese sind mit dem Logo der Rotarier versehen. „Ich hatte den Aufruf in den Medien gehört“, so Christian Möcklinghoff, Präsident des Rotary Clubs. Vincenzo da Fina geht es genauso: „Wir müssen was tun.“ Da sich die Rotarier auch international um die Wasseversorgung bemühen, waren sich die Mitglieder einig, auch etwas in Bochum zu tun.

Stadt Bochum freut sich über Spende



Nach dem Aufruf in den Medien wendeten sie sich an Marcus Kamplade von der Stadt Bochum. Der Baummanager hat die Bäume im Blick, die Hilfe benötigen. „Manche Bäume sind durch die Trockenheit der letzten beiden Jahre angegriffen. Andere, besonders die hier stehenden Eichen, durch den Eichenspinner.“ Hier müssen besondere Maßnahmen wie das Bewässern stattfinden oder auch Schutzmaßnahmen gegen die Larven des Eichenspinners. Aufgrund der Gegebenheiten des einzelnen Baumes müsse in jedem Fall einzeln entschieden werden, was notwendig ist, damit die jungen Bäume sich im Boden verankern.

Denn gerade Eichen hätten nach der Umpflanzung Probleme, ihre Wurzeln im Boden zu befestigen. „Für die Bäume ist es oft ein Schock, wenn sie von der Baumschule an ihren späteren Ort gebracht werden. Das ist vergleichbar mit dem Immunsystem des Menschen. Jeder reagiert auf Umwelteinflüsse anders“, erklärt Kamplade die Besonderheit der Eichen.

Ebenfalls loben die Clubmitglieder die Bürger-Hotline der Stadt für besonders trockene Stellen und freuen sich, wenn auch andere Bürger Bäume vor der Haustüre gießen. Die Bürgerhotline ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, über die Rufnummer 9103333 zu erreichen. „Da helfen wir gerne und spenden die Treebags. Wenn dann noch Bürger bei der Bewässerung mithelfen, finden wir das toll“, sagt Nicola Leffelsend von den Rotariern abschließend.