Am 24. Februar setzt sich der Lindwurm um 14.11 Uhr zum nunmehr 36. Mal in Bewegung. Unter dem Motto "Die wilden 20er -Helau!" wird zu Beginn der neuen 20er Jahre noch einmal den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Tribut gezollt. Damals herrschte ein Aufbruch aus dem Chaos, der unserem Land die Goldenen zwanziger Jahre bescherte.

Die Mode wurde frecher und wilder, Musik und Film befanden sich auf einem Höhepunkt kulturellen Schaffens. „Die wilden 20er - Helau!“, lautet das Motto. "Also wird das Zeitalter des Charleston, der Bubikopf-Frisuren, verruchter Schönheiten und smarter Gigolos die Türen für fantastische Kostümideen öffnen", freuen sich Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und Bezirksbürgermeister Marc Gräf auf den Rosenmontagszug in Bochum-Linden.

Den Veranstaltern ist es wichtig, ein Fest für Familien mit Kindern zu organisieren, bei dem der Spaß für Groß und Klein und natürlich die Sicherheit im Vordergrund stehen. "Wir sind natürlich auch gespannt, wie das Motto umgesetzt wird, und freuen uns auf viele schöne Kostüme und Fahrzeuge", sagt Stefan Rodemann, Chef der Werbegemeinschaft Linden.

Spektakel für die ganze Familie

Auf der Bühne an der katholischen Kirche werden wieder die Zugteilnehmer angekündigt und die Karnevalisten musikalisch auf den Zug eingestimmt. Stefan Rodemann lädt ein: "Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf den Straßenkarneval in Linden und lassen Sie sich für ein paar schöne Stunden zurück in die 20er Jahre entführen."

Treffpunkt für alle Festwagen (bereits ab 10 Uhr) und Fußgruppen (13 Uhr) ist auf der Lindener Straße, ab Deimkestraße bis Hattinger Straße. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt durch die Schatzmeisterin der Werbegemeinschaft, Julia Weitzel, bei Fleischwaren Kruse. Für die richtige Einordnung sorgt Rüdiger Elias. Zusammen mit einem Gutachter erfolgt die Sicherheitsabnahme der Festwagen. Eine After-Zug-Party auf dem Wilhelm Hopmann-Platz wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Zug startet, sofern es keine wetterbedingten Beeinträchtigungen gibt, pünktlich um 14.11 Uhr. In der Zeit von 10 bis 19 Uhr herrscht auf der gesamten Umzugstrecke Parkverbot.

Verzicht auf Glasflaschen

Alle Narren werden gebeten, keine Glasflaschen mitzubringen, da viele Familien mit kleinen Kindern erwartet werden, für die zerbrochenes Glas auf Straßen und Gehwegen ein großes Verletzungsrisiko darstellt.



Straßensperrungen

 Der Rosenmontagsumzug findet im Bereich der Lindener Straße zwischen Welperstraße und Hattinger Straße (Zugaufstellung) sowie der Hattinger Straße, Ecke Lindener Straße bis zum Wilhelm-Hopmann-Platz, (Zugstrecke) statt.

 Ab 10 Uhr werden folgende Zufahrtstraßen zur Hattinger Straße nach und nach gesperrt: Am Röderschacht, Am Feldbrand, Am Holzwege, Hasenwinkeler Straße, Hilligenstraße, Nehringskamp, Nöckerstraße und Keilstraße.

 Die Lindener Straße ist ab 10 Uhr zwischen Welperstraße und Hattinger Straße gesperrt und wird ab etwa 15 Uhr wieder freigegeben.

 Die Hattinger Straße wird ab 13 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr zwischen Wuppertaler Straße und Steiniger Straße / Lindener Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Umleitungen sowie ein Schienenersatzverkehr sind eingerichtet.

 Die Baustelle am Kesterkamp wird am Veranstaltungstag zurückgebaut und die Straße ist in beide Richtungen befahrbar.

So fahren Busse und Bahnen

 Die vorhandene Einbahnstraßenregelung des Nehringskamp und der Steiniger Straße wird während dieser Zeit aufgehoben. Die Zufahrt zur Hilligenstraße ist nur über den Parkplatz von der Hasenwinkeler Straße aus möglich.

So fahren Busse und Bahnen  Aufgrund des Rosenmontagsumzugs in Linden kommt es am Montag, 24. Februar, von 10 bis 19.30 Uhr zu Umleitungen und Haltestellenveränderungen auf mehreren Linien. Die Linien 308/318 werden von 13 bis 19.30 Uhr zwischen den Haltestellen Blankensteiner Straße und Lewackerstraße bzw. Dahlhausen (S) getrennt. Stattdessen fahren Busse als Straßenbahnersatzverkehr.

 Ersatzbusse können die Haltestellen Am Röderschacht, Am Feldbrand, Südbad und Linden Mitte jedoch nicht anfahren, sondern werden umgeleitet. Die Haltestelle Kesterkamp kann nur von den Ersatzbussen der Linie 318 angefahren werden. Die Haltestelle Zentrum Augusta Linden wird in beiden Richtungen an die Kreuzung Dr.-C.-Otto-Straße verlegt. Für die Haltestelle Lewackerstraße werden zwei Ersatzhaltestellen in der Straße Kolkmannskamp, vor der Hattinger Straße, eingerichtet.

 Bei der Linie 357 können die Haltestellen Am Poter, Linden Mitte, Südbad und Am Sattelgut nicht angefahren werden. Die Haltestelle Am Holzwege wird vor die Kreuzung Wuppertaler Straße / Höhe Friedlicher-Nachbar-Straße verlegt. Bei Bedarf wird auch an der Ersatzhaltestelle Helios Klinik Linden auf dem Brannenweg, Höhe Einmündung Keilstraße, gehalten. An den Haltestellen der Linie 390 wird auf der Umleitungsstrecke ebenfalls gehalten.

 Bei der Linie 359 können die Haltestellen Linden Mitte, Helios Klinik Linden und Kniestraße nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Helios Klinik Linden wird eine Ersatzhaltestelle auf dem Brannenweg, Höhe Einmündung Keilstraße, eingerichtet, die von der Linie 357 angefahren wird.

 Bei der Linie 390 können die Haltestellen Halfmannswiese, Heinrich-Kämpchen-Straße, Helios Klinik Linden und Linden Mitte am Rosenmontag nicht angefahren werden. Bei Bedarf wird an diesem Tag auch Am Hedtberg, Krampenhof und Herbergsweg gehalten.