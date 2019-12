Einen ganz besonderen Glanzpunkt gab es für die Gäste der traditionellen Weihnachtsfeier im Augusta Seniorenheim Bochum-Linden: eine Kindergruppe der Liebfrauengemeinde Bochum unter Leitung von Pastor Thomas Köster präsentierte im Saal am Kesterkamp die Uraufführung ihres Krippenspiels für den Heiligen Abend.

Über 60 Kinder spielten auf der kleinen Bühne im Seniorenheim die Weihnachtsgeschichte in wunderschönen Kostümen nach. Auch für die musikalische Begleitung sorgten die Akteure selbst. Alle Zuschauer, Angehörige, Bewohner und Freunde des Hauses, waren restlos begeistert und stimmten mit ein, als das Abschlusslied „Merry Christmas - Frohe Weihnacht“ in vielen Sprachen der Welt erklang.

Anschließend gab es die geübten Stimmen des Kirchenchores der evangelischen Christuskirche Bochum-Linden zu hören. Chorleiterin Andrea Kampmann war es ein Leichtes auch ihre Gäste zum Mitsingen zu animieren.

Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Zuhörer vielen weihnachtlichen Geschichten und Gedichten, vorgetragen von Einrichtungsleiter Norbert Bongartz sowie Karina Oppermann und Sven Legens vom Sozialdienst. Pfarrerin Antje Streithof-Menzler übermittelte zuvor in ihrer Ansprache die weihnachtliche Botschaft und Gottes Segen. Klaus Karwowski vom Bewohnerbeirat bedankte sich schließlich bei allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne für ihr Engagement.

In den Programmpausen sangen alle Zuschauer immer wieder bekannte Weihnachtslieder, begleitet von Elisabeth Schaffmeister am Klavier, die auch noch nach dem offiziellen Ende viele Advents- und Weihnachtslieder spielte: Gelegenheit für viele Besucher, eine Zeit lang in Erinnerungen zu schwelgen.

Fotos: Augusta Kliniken – Jürgen Platzmann