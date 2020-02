Senioren, die sich körperlich und geistig fit fühlen und gerne Familien unterstützen möchten, denen der Bezug zur älteren Generation fehlt.

"Leihoma" ist eine Form der Kinderbetreuung, bei der rüstige Senioren sich stundenweise um Kinder kümmern. Für viele Eltern ist besonders die große Lebenserfahrung einer "Ersatzoma" ein wichtiges Argument. Besonders für Kinder, deren Großeltern bereits verstorben sind oder viele Hundert Kilometer entfernt wohnen, ist eine "Ersatzoma" als Kinderbetreuerin eine interessante Alternative.

Gerne würden wir Sie als ehrenamtliche "Leihomas" an Familien vermitteln. Natürlich sollten Sie Spaß am Umgang mit Kindern haben. Im Gegenzug erhalten Sie etwas Familienanschluss, weil sie selbst keine Enkelkinder haben oder die eigenen sehr weit weg wohnen.

Übrigens: Es gibt natürlich auch "Leihopas", die sich ehrenamtlich engagieren und sich über Familienanschluss freuen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, erhalten Sie in der Liebfrauen Gemeinde in Linden (Tel.: 0234/ 494183) und beim Caritasverband für Bochum & Wattenscheid bei Frau Annette Buczek (0234- 96 422 54 oder E-Mail: annette.buczek@caritas-bochum.de) weitere Auskunft.