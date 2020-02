Der Wattenscheider Karnevalsumzug am Sonntag, 23. Februar, muss ausfallen. Das teilen die Veranstalter schweren Herzens heute morgen mit:

"Die aktuelle Wetterlage lässt uns leider keine andere Möglichkeit, Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und bitten um Verständnis. Mit den intensiven Planungen für diesen Umzug haben wir vor über einem halben Jahr begonnen. Die Sicherheit aller Beteiligten und die der Zuschauer, insbesondere der Kinder, lag uns dabei immer am Herzen.

Wir wünschen allen Beteiligten und Besuchern in Höntrop, Sevinghausen und Linden am Montag besseres Wetter!

Mit einem verhaltenen Wattsche Helau!!

Rüdiger (Preußner)

Bitte teilen, um große Reichweite zu erhalten und unnötige Anreisen zu vermeiden.

PS: Dies war die für mich schwierigste Textnachricht, die ich je verfasst habe..."