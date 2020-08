Wiederbeginn der Natur- und Umweltgruppe für Kinder

Bochum-Hofstede – Die Sommerferien sind zu Ende und die Natur- und Umweltgruppe geht weiter. Jeden Donnerstag findet das kostenlose Gruppenangebot von HaRiHo / Die Falken Bochum von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr im städtischen Jugendtreff an der Riemker Straße 12 in Bochum-Hofstede für Kinder ab 6 Jahren statt (außer in den Ferien und an den Feiertagen).

Gemeinsam entdecken wir die Natur mit allen Sinnen, lernen die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung und Unterstützung der Natur und Umwelt kennen und werden kreativ. Wir gehen zudem über den Stadtteil hinaus auf Umweltmission sowie Naturentdeckung und unternehmen Ausflüge.

„Ganz wichtig ist uns, dass die Teilnehmer*innen ihre Wünsche zur Gestaltung der gemeinsamen Zeit einbringen und wir über die Umsetzung der Ideen ins Gespräch kommen“, sagt Daria Stolfik, pädagogische Fachkraft der Gruppe.

Ein Reinschnuppern und ein Einstieg ist jederzeit mit vorheriger Anmeldung möglich unter:

Daria Stolfik

Tel.: 0152 54962528

dstolfik@falken-bochum.de

Weitere Infos zur Arbeit von „HaRiHo – Die Stadtteilpartner“ erhalten Sie unter:

https://www.facebook.com/Stadtteilpartner/