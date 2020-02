Der Theater- und Karnevalsverein Germania

1888, Bochum-Querenburg (QKV),

startet am Samstag, 15. Februar, eine

besondere Premiere: „Kinderkarneval“

lautet erstmals das Motto bei einer

eigenen Veranstaltung.



Lisa Krause, Geschäftsführerin des QKV, und ihr Team betonen, dass man auf diese Weise ein junges Publikum gezielt an das närrische Brauchtum heranführen will.

Am Samstag, 15. Februar um 10,33 Uhr, geht es los – Einlass ist um 10 Uhr. In der Aula der Erich Kästner-Schule, Markstraße 189, Bochum, geht es dann so richtig rund. Die Kinder können sich auf Spiele, Spaß, Überraschungen mit Mitmachaktionen und ein tolles Kinderprogramm freuen. Zugesagt hat auch das Hattinger Kinderprinzenpaar mit Gefolge. Außerdem erhält das Kind mit dem schönsten Kostüm eine Überraschung.

Der Eintritt für die Kinder kostet 5,00 Euro inklusive einem Getränk und einem Berliner Ballen, der Eintritt für die Eltern ist frei.

Karnevalistische Kaffee-Sitzung



Ebenfalls am Samstag, 15. Februar , folgt nach dem Kinderkarneval die zweite Premiere beim QKV mit der karnevalistischen Kaffee-Sitzung.

Nach den Kindern am Vormittag sind ab 15,11 Uhr, Einlass ist ab 14,30 Uhr, die erwachsenen Närrinnen und Narren eingeladen an diesem närrischen Spektakel teilzunehmen. Sie können sich auf ein buntes karnevalistisches Programm mit Tanz, Gesang, Büttenreden und vieles mehr freuen. Die Veranstaltung findet ebenfalls in der Aula der Erich Kästner-Schule, Markstraße 189, Bochum, statt.

Besonders freut sich der Querenburger Tanz- und Karnevalsverein über den Besuch des Wattenscheider Stadtprinzenpaares mit Gefolge.

Der Eintritt kostet 7,00 Euro inklusive 1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen.

Für beide Sitzungen gibt es Karten im Vorverkauf beim Vorstand: Telefon 0178/9621238 oder Mail: info@qkvgermania1888.de