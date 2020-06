Das freut den Bochumer.

Keine Insolvenzen im Bochums Partymeile dem Bermudadreieck.

So wie es aussieht wird die Gastronomie mit einem blauen Auge davon

kommen.

Etliche Gastronomiebetriebe sind inzwischen geöffnet, ob nun wirtschaftlich

alles im Grünen Bereich ist, ist eher zweifelhaft.

Vielleicht gerade einmal kostendeckend .

Gewinn sehe ich da nicht.

Der größte Teil der Gastronomen beklagt ausbleibenden Gäste.

Hygiene:

Die Hygienemaßnahmen werden bei den meisten prima umgesetzt-

und die Tischabstände sind okay.

Ein ganz besonderes Lob muss ich dem THREE SIXTY aussprechen,

hier wird das umgesetzt was manchmal schier unmöglich ist.

Hier stimmt "Alles".

Ein Grund das ich mich hier wirklich "Traue", natürlich mit Abstand.

Rundherum Blick:

Einige Gastronomen sind noch nicht Startklar.

Ein Teil der Betriebe stecken in Umbau -Arbeiten und nutzen die

Corona-Krise um die eine oder andere längst fällige Renovierung

vorzunehmen.

Info:

Mein Radio Bochum

was sonst ?