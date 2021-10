Das Zentrum für Tagträumer und Nachtschwärmer ruht noch immer:

Die Wurzel des Bermuda3Ecks - seit 1977 .

Corona -Zeit .

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Immer wieder lesen wir:

Liebe Gäste !

Bis auf Weiteres bleibt das Mandra leider geschlossen. Wir werden euch frühzeitig darüber informieren, wann wir wieder am Start sind.

Glück auf und haltet euch wacker!

Machen wir...

Aber soooooooo lange?

Vor geschlossenen Türen stehen die ehemaligen Gäste.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

"Hexensud und Zaubertrank" versagen hier wohl gerade:

Das Mandragora erhielt seinen wohlklingenden Namen von einer Zauberpflanze.

Die gemeine Alraune, deren Wurzel auch Alraunwurzel genannt wird, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Alraunen in der Familie der Nachtschattengewächse. Seit der Antike als Zauberpflanze geschätzt.

Wissenschaftlicher Name:

Mandragora officinarum.

Traurig aber wahr:

Das am 13.10.1977 eröffnete Mandragora liegt noch immer im Dornröschenschlaf.

Halbherzige Öffnung:

Ein paar Drinks waren zwar zwischenzeitlich möglich im einst größten Biergarten des Ruhrgebietes aber das war es auch schon. Die Lokalität selbst blieb in der Corona -Zeit leider geschlossen. Jetzt wird gemunkelt es gibt Pläne für einen Wintermarkt - sorry ich friere schon jetzt bei diesem Gedanken und frage mich warum das Herzstück die Lokalität weiter im Schlafmodus liegt ?

Der Zeitzeuge fragt sich natürlich:

Was ist los mit Bochums Kultkneipe? Dürfen treue Gäste nicht auf etwas mehr Information hoffen ?

Schade:

Dort wo früher mit Rollschuhen serviert wurde ,wo Herbert seine ,,Currywurst " besang und sogar ,,Kraftwerk " kräftig aufmischte herrscht gähnende Ruhe.

Brennende Frage:

"Mandra" die Wurzel des Dreiecks, die Mutter aller Bars, wann dürfen wir wieder an deinen Tresen?