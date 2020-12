Die Corona -Pandemie hat Weihnachtsshopping fast unmöglich gemacht. Wegen Corona herrscht eine ungewöhnliche Stille in Bochum .Harte Lockdowns bestimmen unser Leben. Letzte Einkäufe sind längst erledigt oder wurden über den Onlinehandel abgewickelt.

Anstatt mich zu beklagen was derzeit alles geschlossen ist denke ich darüber nach was noch alles möglich ist. Positives Denken nennt man das wohl. Verkauf von Lebensmitteln und anderem täglichen Bedarf sind erlaubt. Reformhäuser, Getränkemärkte, Wochenmärkte, Zeitungsbedarf, Geschäfte für Tierbedarf ,Babyfachmärkte und der Großhandel. Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker Pysio-,Ergo-und Logotherapie, Medizinische Fußpflege, Mobilservice wie Tankstellen, Kfz -und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen Poststellen Reinigungen und Waschsalons, Abhol-und Lieferdienste, auch Restaurants, die aufgrund von Corona Speisen zum Mitnehmen anbieten. Viele Geschäfte in der Bochumer City bieten ihre Waren online an. Google dein Lieblingsgeschäft und staune.

So wie in diesem Modehaus - läuft es bei vielen.

Online einkaufen in deiner Stadt ist möglich. hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Hier kannst du nicht nur Einkaufen sondern auch Unterstützen. Es geht immer irgendwie weiter .