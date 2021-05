Der frühe Vogel:

Her mit dem Test - unterwegs sein bevor es andere tun.

Früh geht's los denn es heißt ein trockenes Plätzchen zu finden.

Heute eröffnet die Gastronomie - heute bleibt daheim die Küche kalt.

Bermuda3eck:

Zunächst einen Blick auf Bochums Partymeile. Nur zwei Betriebe die startklar sind.

Was heißt startklar?

Das Wetter hat die Leute praktisch im Regen stehen lassen.

Es füllt sich erst langsam.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Test Kontrolle:

Die Kontrollen perfekt - Platz satt- wir sitzen trocken wie schön.

Winterjacke an, wetterfest verpackter Einsatz.

Noch nichts los ....

Ein weiteres Paar teilt sich die Außenfläche mit uns.

Später:

Testkontrolle, durchgeweicht aber fröhlich gesellen sich weitere Gäste zu uns.

Foto

Pinterest

Pinterest hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Nur teilweise gab es geschützte Plätze und so sah ich Menschen mit aufgespannten Schirmen und Ostfriesennerz. Sie retteten ihre Drinks und ihr Essen vor dem strömenden Regen.

Später ist jeder Tisch besetzt.

Weitgehend defekt:

Die Heizkörper traten ihren Dienst nicht an, in den Toiletten fühltest du dich wie auf hoher See auch hier hieß es Wasser marsch.

Also alles ins Wasser gefallen?

Weit gefehlt ...

Die Menschen lächeln.

Nichts verläuft normal.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Humor war angesagt:

Im Bermuda3eck ist es ja bekanntlich stürmisch und stille Wasser gibt's ja nicht.

Fröhlich plaudernd harrten die Menschen mit aufgespannten Schirmen aus.

Manch Drink ging in die Verlängerung als der Wasserhahn des Himmels völlig aufdrehte.

Die Menschen lächeln.

Das passt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Erste Burger und Schnitzel bekamen eine Meeresbrise

Total egal:

War es in den ersten zwei Stunden nach der Eröffnung noch still standen Menschen geduldig ein Stündchen im Regen um einen Tisch zu ergattern.

Tisch frei, nächster Gast.

Die Menschen lächeln.



Luxus pur:

Schon um 15 Uhr am Start gab es einen geschützten Tisch für uns, separat mit Glasabgrenzung. Unser Schnitzel blieb trocken und nach ein paar Drinks ging es heim.

Ich dachte daran das am Folgetag weitere Gastronomen öffnen werden und ich bin mir sicher das es so richtig, richtig voll wird im Bochumer Bermuda3eck.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Egal bei welchem Wetter.

Es füllt sich erst langsam.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Regnerisch:

Der Einstieg im Regen hat mir recht gut gefallen.

Die Außengastronomie war gut besucht.

Die Gäste vorbildlich und auf Abstand.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Allen Widrigkeiten zum trotz:

Es hat geschüttet aus Kübeln.

Die Menschen waren geduldig.

Alle Pannen wurden mit einen Lächeln quittiert.

Es war so harmonisch und rücksichtsvoll.

Das hat mir sehr gefallen.

Wichtig:

Hier noch die aktuellen Bochum - Zahlen:

Stand:

24.Mai 2021

Aktuell infiziert:

515 (-50)

Infektionen gesamt:

15.691 (+11)

Verstorben:

234 (+1)

RIP

Bei aller Freude - nicht vergessen:

Wieder einmal hat die Pandemie ein Menschenleben gekostet.

7-Tage-Inzidenz:

87,0 (-2,2)

Impfungen:

158.348 (+1.893)

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum