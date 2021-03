Der Dauer - Lockdown sorgte für das endgültige aus für viele Gastronomie Betriebe. In Bochum ist bereits das ,,Jacks" am HBF dem Lockdown zum Opfer gefallen. Nun fordert Corona ein weiteres Opfer: Die ,,Nachtterrasse" hat den Kampf gegen die Pandemie verloren. Ein endgültiges aus für unsere Kult-Disko. Seit 2007 hatte die Disco als Apartment 45 an der Viktoriastraße 45 Kultstatus. Über den Dächern der Stadt ließ es sich bis zum frühen Morgen feiern. Ein Aufzug mit uniformierten Liftboy brachte König Kunde in die Etagen 4-7. DJs von Rang und Namen und die unterschiedlichsten Musikrichtungen waren das Highlight des Clubs. Wie hieß es doch noch so schön ? Erlebe die erste Rooftop -Bar mitten in Bochum! Freue dich auf einen einmaligen Blick über das komplette Ruhrgebiet, leckeren Drinks, coole Atmosphäre und einen Club mit einzigartigen Soundsystem.

Unvergessen:

Die Dachterrasse mit Panoramablick über unsere Stadt. Der Lockdown im Frühjahr 2020 bescherte dem Club einen schleichenden qualvollen Tod.

RIP.

Wir sind traurig.